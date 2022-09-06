ألقى رئيس الوزراء البريطاني الذي ستنتهي ولايته، بوريس جونسون، خطاب الوداع، في داونينغ ستريت، صباح الثلاثاء.
واحتشد عشرات من موظفي داونينغ ستريت لتوديع بوريس جونسون بعد انتهاء مهامه رئيسا للحكومة.
وقال جونسون في خطابه، إن إنجازات حكومته لا يمكن نكرانها، وأبرزها في ملفات بريكست وفيروس كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقال جونسون: "واجهنا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشجاعة".
وعن الحكومة القادمة، قال جونسون: "سأقدم للحكومة المقبلة كل الدعم اللازم. سندعم ليز تراس وفريقها وبرنامجها".
وتوجه جونسون بعد الكلمة إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزابيث.
وكان جونسون، قد أعلن منتصف يوليو الماضي، إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت.
من هي رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة؟
- ليز تراس، هي الفائزة بزعامة حزب المحافظين الحاكم، والتي ستصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جونسون.
- قالت تراس، في خطاب، أمام مؤتمر حزب المحافظين، بعد الإعلان عن فوزها، الاثنين، إنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.
- وأضافت أنها ستقدم أيضا عريضة لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد، والعمل على خطة الرعاية الصحية.