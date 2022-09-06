واحتشد عشرات من موظفي داونينغ ستريت لتوديع بوريس جونسون بعد انتهاء مهامه رئيسا للحكومة.

وقال جونسون في خطابه، إن إنجازات حكومته لا يمكن نكرانها، وأبرزها في ملفات بريكست وفيروس كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال جونسون: "واجهنا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشجاعة".

وعن الحكومة القادمة، قال جونسون: "سأقدم للحكومة المقبلة كل الدعم اللازم. سندعم ليز تراس وفريقها وبرنامجها".

وتوجه جونسون بعد الكلمة إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزابيث.

وكان جونسون، قد أعلن منتصف يوليو الماضي، إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت.

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