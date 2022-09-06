وأقدم عناصر من القوات الخاصة على مشاركة تمارينهم ومسار الركض الذين يأخذونه يوميا، عبر تطبيق "سترافا" المختص بالصحة واللياقة، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وظهر العديد من المسارات الخاصة بالركض والرياضة، حول مواقع سرية للغاية، في أوروبا الشرقية، مما يمنح معلومات دقيقة للجيش الروسي حول تمركز هذه القوات التي تلعب دورا مهما ومساندا بالنسبة للجيش الأوكراني خلال الحرب الدائرة مع روسيا.

كما نشر عدد من العناصر معلومات شخصية عن حياتهم، مثل الصور العائلية ومناطق السكن، مما يعرضهم للخطر في حال وصول هذه المعلومات للجيش الروسي.

وقال خبير عسكري أن المعلومات، وخاصة التي تحدد المسارات، حساسة وسرية للغاية، واستخدامها على التطبيق يعرض مهمات عديدة للخطر.