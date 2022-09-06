وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لا".

كما ضغط بعض النواب الأميركيين من أجل منح روسيا هذا التصنيف.

"العالم الروسي".. عقيدة جديدة

من جانب آخر، وقع الرئيس فلاديمير بوتن مرسوما بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تقوم على مفهوم أطلق عليه "العالم الروسي".

ويشير هذا المصطلح إلى تصور استخدمه المحافظون الروس، لتبرير التدخل في الخارج دعما للمتحدثين باللغة الروسية.

أبرز ما تنص عليه