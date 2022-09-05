عكس كل بلدان العالم التي تحتفل بعيد العمال في الأول من مايو، يحتفل الأميركيون بعيد العمال في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر، ويسجل هذا اليوم في أميركا نهاية غير رسمية لفصل الصيف والاستعداد للدخول المدرسي بالنسبة للأطفال، وهو عطلة فيدرالية مدفوعة الأجر.