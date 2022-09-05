وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "مشاكل ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل"، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز.

وأضاف بيسكوف: "تلك العقوبات (...) هي التي أدت الى الوضع الذي نشهده الآن".

كذلك، أكد "رفضه القاطع" لـ"محاولات (الغربيين) المستمرة تحميل (موسكو) المسؤولية".

وقال بيسكوف إن "الغرب، وتحديدا الاتحاد الاوروبي في هذه الحالة، وكندا والمملكة المتحدة، مسؤول عن بلوغ الوضع مرحلة مماثلة".

وبرر مجددا وقف شحنات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نورد ستريم، والذي أعلن الجمعة، بـ"الصيانة الجدية" التي يتطلبها في رأيه آخر توربين كان قيد الخدمة حتى الآن.

وقال في هذا الصدد إن التوربين "يعمل في شكل سيء وتحصل فيه أعطال. وهذا يؤدي الى وقف الضخ".

أزمة الغاز بين روسيا وأوروبا

أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، الجمعة، تعليق عمليات التسليم كليا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم، عازية ذلك إلى اكتشاف تسرب للزيت في إحدى التوربينات.

يرى الأوروبيون الذين يدعمون أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، أن موسكو تستخدم هذه الذريعة لإخضاعهم لابتزاز في مجال الطاقة مع اقتراب الشتاء، وتخشى عدة دول من مواجهة نقص.

أكد شولتز، الأحد، أنه حتى لو كانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز من روسيا، فإنها "قادرة على مواجهة فصل الشتاء" معتبرا أن روسيا لم تعد "موردا موثوقا للطاقة".

السلطات الروسية تتهم القادة الأوروبيين بأنهم مسؤولون عن الصعوبات في تسليم شحنات الغاز، مؤكدة أن العقوبات التي فرضت على موسكو إثر اجتياحها لأوكرانيا حرمت خط أنابيب الغاز نورد ستريم من معدات تضمن عمله بشكل سليم.

اتهامات ميدفيديف