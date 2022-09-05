وقالت الشرطة الأفغانية في وقت سابق، إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابل، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وأكد مصدر أمني أفغاني أن 25 شخصا بين قتيل وجريح في تفجير استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.

وتعتبر روسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابل بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام.

وعلى الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميا بحكومة طالبان، فهي تجري محادثات معها حول اتفاقية لتوريد البنزين وسلع أخرى.