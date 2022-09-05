وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة وقع بالقرب من مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم كونار مولوي نجيب الله حنيف لوكالة أنباء باختر إن "زلزال ليل الأحد تسبب في خسائر مادية وبشرية في إقليم كونار"، مضيفا أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وذكر المتحدث باسم وزارة الكوارث محمد نسيم حقاني أن التقارير الأولية تشير إلى أن عدد القتلى 6، فيما أصيب 9.

ولا تزال أفغانستان تعاني من عواقب زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص ودمر قرى في شرق البلاد في يونيو.