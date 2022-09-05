تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين ألمانيا وروسيا، التي تدهورت أصلا بسبب النزاع في أوكرانيا، بعد أن علقت موسكو تسليم برلين الشحنات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

الحرب الهجينة

وقال ميدفيديف في رسالة نشرت على تلغرام: "يقول المستشار الألماني أولاف شولتز إن روسيا لم تعد موردا موثوقا للطاقة. أولا ألمانيا بلد غير صديق وثانيا فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله.. وتسلم أوكرانيا أسلحة فتاكة".

وأضاف: "بعبارة أخرى، ألمانيا أعلنت حربا هجينة على روسيا. تتصرف ألمانيا كعدو لروسيا"، و"العم (شولتز) يفاجأ عندما يواجه الألمان مشاكل صغيرة مع الغاز".

أزمة الغاز بين روسيا وأوروبا