مسار مريب

• حسب موقع "فلايت رادار 24"، كانت الطائرة المسجلة في النمسا تحلق فوق شريش جنوبي إسبانيا، من حيث أقلعت الساعة 1256 بتوقيت غرينتش، من دون أن يكون لها وجهة محددة.

• استدارت الطائرة مرتين، إحداهما فوق باريس والثانية فوق كولونيا، قبل أن تتجه مباشرة صوب بحر البلطيق وتمر قرب جزيرة غوتلاند السويدية.

• أجهزة التتبع رصدت بحلول الساعة 1737 بتوقيت غرينتش، فقدان الطائرة لسرعتها وارتفاعها بشكل حاد.

تفاصيل المأساة

قال متحدث باسم خدمة الإنقاذ السويدية: "علمنا أن الطائرة سقطت (في المحيط) شمال غربي بلدة فنتسبيلز في لاتفيا. لقد اختفت من على شاشات الرادار".

وذكر يوهان والستروم من الإدارة البحرية السويدية أن ألمانيا والدنمرك أرسلتا طائرات حربية في وقت سابق للبحث عن الطائرة لدى مرورها عبر المجال الجوي للبلدين، لكنها لم تتمكن من التواصل مع الطيار.

وأضاف: "لم يتمكن (الطيارون) من رؤية أي شخص في قمرة القيادة".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الطيار ورجلا وامرأة وشخصا قالت إنه ابنتهما، كانوا على متن الطائرة، من دون ذكر مصدر هذه المعلومة.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الليتواني إن طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو أُرسلت إلى موقع سقوط الطائرة للبحث عن الركاب، بناء على طلب لاتفيا المجاورة، كما قالت الأخيرة إنها أرسلت سفنا إلى مكان الحادث.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم سلاح الجو الليتواني لـ"رويترز" إن مقاتلات تابعة لحلف الناتو أقلعت في وقت سابق لاقتفاء أثر الطائرة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يعرف سبب انحراف الطائرة عن مسارها، كما لم يعثر على رفات بشرية في موقع السقوط.