وكتب ترودو على "تويتر": "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة. أفكر فيمن فقدوا أحباءهم ومن أصيبوا".

وقتل 10 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات طعن بمنطقتين نائيتين في كندا، حسبما ذكرت الشرطة التي باشرت عملية مطاردة في 3 مقاطعات بحثا عن شخصين مشتبه بهما.

وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية روندا بلاكمور في مؤتمر صحفي: "رصدنا وجود 10 قتلى في 13 موقعا في منطقتي جيمس سميث كري نيشن وولدون في ساسكاتشوان".

وأضافت أن "عددا من الضحايا الآخرين جرحوا، بينهم 15 نقلوا حتى الآن إلى مستشفيات مختلفة"، موضحة أن الشرطة تبحث عن "مشتبه بهما" وتحقق في "مسارح الجريمة".

وكانت الشرطة أصدرت تنبيها لسكان كل مقاطعة ساسكاتشوان بشأن وجود شخص خطير.