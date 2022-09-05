وكانت السلطات المحلية قد قالت في وقت سابق إن 6 لقوا حتفهم، ومن المعتقد أن 6 آخرين تقطعت بهم السبل من فريق مؤلف من 12 شخصا، ومن بينهم مرشدان سياحيان.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رومان فاسيليفسكي نائب رئيس وزراء إقليم كامتشاتكا، قوله إن "اثنين آخرين لقيا حتفهما".

وقالت الوكالة إن معلومات المسؤول المحلي جاءت من مرشد كان يتواصل مع السلطات من الجبل، عبر هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية.

ماذا حدث؟

• قالت السلطات إن المجموعة المؤلفة من 12 شخصا انطلقت لتسلق الجبل البالغ ارتفاعه 4754 مترا، الثلاثاء.

• واجهت المجموعة مشاكل يوم السبت، وسقط بعض أفرادها من على ارتفاع 4200 متر تقريبا.

• حاول رجال الإنقاذ الوصول إليهم يوم الأحد لكنهم اضطروا للعودة، بعد أن منعت الرياح الشديدة طائرتهم الهليكوبتر من الهبوط.

وقالت ممثلة هيئة الدفاع المدني المحلية تاتيانا يوخمانوفا، إن رجال الإنقاذ سيحاولون الوصول إلى المجموعة مرة أخرى يوم الإثنين إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.

ويعد جبل كليوتشفسكايا سوبكا الأطول من بين أكثر من 160 جبلا بركانيا، ترتفع بقممها الثلجية فوق شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ويمثل هذا الجبل أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، المدرج لجماله الطبيعي الفريد.