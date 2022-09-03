وقالت الرئاسة الركية، يوم السبت، إن أردوغان أبلغ بوتن في اتصال هاتفي أن بلده يمكن أن يلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وأضافت أن الرئيسان ناقشا التطورات المتعلقة بصادرات القمح الأوكرانية، وعبرا عن عزمهما مواصلة تشييد محطة أق قويو النووية في تركيا، وفقا للخطط المحددة.

واتفق الطرفان على مناقشة كل هذه القضايا بالتفصيل ، إلى جانب القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعمالهما ، في اجتماع سمرقند ، حيث سيلتقيان بمناسبة قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و 16 سبتمبر.