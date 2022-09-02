في خطوة "تصعيدية" ستعكس مزيدا من التأزم في العلاقات الروسية الغربية، وافق وزراء مجموعة السبع، الجمعة، على تبني خطة تهدف لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، في وقت هدد فيه عدد من المسؤولين الروس بأن موسكو لن تستأنف ضخ الغاز لدول الاتحاد الأوروبي إذا قرر الاتحاد المضي قدما في هذه الخطة.