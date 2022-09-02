وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي، إن خبراء الوكالة الذرية سيبقون في محطة زابوريجيا، مضيفا "6 من خبراء سيبقون هناك".

وشدد على أن "الأمور جيدة في المحطة وأجهزة التشغيل تعمل، لكن "الوضع في محيط زابوريجيا معقد للغاية".

وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن المحطة تعرضت لانقطاعات في التيار الكهربائي ولعدة هجمات.

وجاء حديث غروسي فيما يستمر القتال العنيف بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في منطقة تسيطر عليها روسيا شرقي أوكرانيا.

وكان خبراء من وكالة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة تفقدوا المحطة، يوم أمس الخميس، لعدة ساعات، حيث قاموا بجولة في الموقع بأكمله، بما في ذلك غرف التحكم وأنظمة الطوارئ ومولدات الديزل.

واحتلت القوات الروسية المحطة لكن يديرها مهندسون أوكرانيون منذ الأيام الأولى للحرب التي ما تزال مستمرة منذ ستة أشهر. وتزعم أوكرانيا أن روسيا تستخدمها كدرع لشن هجمات، بينما تتهم موسكو أوكرانيا بإطلاق النار بتهور على المنطقة.