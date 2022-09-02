وأشارت شركة الطاقة الروسية، التي تديرها الدولة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حاجتها لأعمال صيانة عاجلة.

كما قالت إنها حددت "أعطالا" في التوربين الرئيسي على امتداد خط الأنابيب "نورد ستريم 1"، الذي ينقل الغاز الطبيعي من غرب روسيا إلى ألمانيا.

وذكرت كذلك أن "خط الأنابيب لن يعمل إذا لم يتم إنهاء العطل".

وتعليقا على ذلك، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية: "لا تعليق لنا على إعلان غازبروم ونعلم الآن أن موسكو ليست لديها مصداقية"، مضيفة "لدينا مخزون من الغاز يتجاوز 80 في المئة".

وأول أمس الأربعاء، أوقفت "غازبروم" بشكل كلي تدفق الغاز عبر "نورد ستريم 1"، تماشيا مع إعلان سابق.

ويأتي إعلان اليوم في أعقاب موافقة وزراء مجموعة السبع على تبني خطة تهدف لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي "بصورة عاجلة".

وكانت روسيا هددت بوقف إمدادات الغاز بالكامل إلى أوروبا، إذا مضت في خطتها لوضع حد أقصى لأسعار النفط.