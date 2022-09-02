وقال بايدن في خطاب وجهه إلى الأمة من فيلادلفيا، الخميس، إن "دونالد ترامب وجمهوريي (ماغا) يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"، في إشارة إلى شعار ترامب "فلنجعل أميركا عظيمة مجددا (ماغا)".

وأضاف الرئيس الديمقراطي أن "المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم" في الولايات المتحدة.

وشدد بايدن على أنه "لا مكان للعنف السياسي" في الولايات المتحدة، في إشارة إلى ترامب.

وقال: "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أميركا. نقطة"، معتبرا أن ترامب وأنصاره "لا يؤمنون بسيادة القانون".

واتهم الرئيس الأميركي أنصار ترامب بالسعي لإعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء"، محذرا من أن الديمقراطية في البلاد "ليست مضمونة".

وقال بايدن إن "قوى (فلنجعل أميركا عظيمة مجددا) مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء. إلى أميركا حيث لا يوجد حق في الاختيار ولا حق في الخصوصية ولا حق في منع الحمل ولا حق في الزواج ممن تحب".

وأضاف: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأميركية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".