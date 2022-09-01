تهدف المناورات أيضا إلى إثبات أن موسكو لديها القوة العسكرية الكافية لإجراء تدريبات مكثفة، رغم مشاركة قواتها في عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مناورة فوستوك 2022 (شرق 2022) ستستمر حتى 7 سبتمبر في 7 ميادين رماية في أقصى الشرق الروسي وفي بحر اليابان، وسيشارك فيها ما يزيد على 50 ألف جندي وأكثر من 5000 وحدة أسلحة، منها 140 طائرة و60 سفينة حربية.

يشرف رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف شخصيا على التدريبات التي ستشارك فيها قوات من عدة جمهوريات سوفيتية سابقة، ومن الصين والهند ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا والجزائر.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه في إطار المناورات ستمارس البحريتان الروسية والصينية في بحر اليابان "تدريبا مشتركا لحماية الاتصالات البحرية، ومناطق النشاط الاقتصادي البحري، ولدعم القوات البرية في المناطق الساحلية".

العلاقات الروسية الصينية