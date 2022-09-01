وشهدت تايوان عددا قياسيا من الطلعات الجوية العسكرية الصينية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث دخلت أكثر من 440 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايواني.

وارتفعت عمليات التوغل الصيني في منطقة الدفاع الجوي التايواني (ADIZ) ، حيث أجرت بكين مناورات عسكرية غير مسبوقة احتجاجا على الزيارات التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وسياسيون آخرون إلى تايوان.

وينتقد الحزب الشيوعي الصيني أي عمل دبلوماسي من شأنه إضفاء الشرعية على تايوان، ورد بغضب متزايد على زيارات المسؤولين والسياسيين الغربيين لهذه الجزيرة.

ولمدة أسبوع بعد زيارة بيلوسي في أوائل أغسطس، أرسلت الصين سفنا حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة في المياه والسماء حول تايوان، وهي أكبر مناورات وأكثرها عدوانية منذ منتصف التسعينيات.

وفي الشهر الماضي، عبرت 446 طائرة صينية، معظمها طائرات مقاتلة، إلى منطقة (ADIZ) التايوانية، وهذا المجموع الشهري وحده أكثر من 380 طلعة جوية صينية نفذتها طوال عام 2020 بأكمله.

وخلال الـ8 أشهر الأخيرة، قامت الطائرات الصينية بما لا يقل عن 1068 عملية توغل فردية في منطقة (ADIZ)، متجاوزة إجمالي عام 2021 البالغ 969 عملية توغل.

ومنطقة (ADIZ) في تايوان أكبر بكثير من مجالها الجوي. حيث تتداخل مع جزء من منطقة (ADIZ) بالصين وتتضمن حتى بعضا من البر الرئيسي.

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت التهديد المستمر بغزو الصين لهم.