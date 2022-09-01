وجاء إعلان الهجوم المكثف على شمال تيغراي، في تغريدة على "تويتر"، نشرها المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، غيتاتشو رضا.

يأتي ذلك بعد أن استهدفت غارة جوية مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ليل الثلاثاء، حسبما أعلنت جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على الإقليم ومسؤول في مستشفى محلي.

وبعد هدنة استمرت 5 أشهر، تجددت المعارك في 24 أغسطس الجاري بين الجيش وجبهة تيغراي، مع تبادل الطرفين الاتهامات بإشعال المواجهات.

وكان المتمردون أعلنوا الثلاثاء أنهم لا يزالون منفتحين على إجراء مفاوضات مع الحكومة، لكنهم في الوقت نفسه عازمون على مواصلة التقدم شمالي إثيوبيا ما دامت التعزيزات العسكرية الحكومية تشكل "تهديدا" لمنطقتهم.

وأفادت مصادر دبلوماسية وإنسانية وشهود عيان أن المتمردين تقدموا في الأيام الأخيرة حوالى 50 كيلومترا جنوبي حدود تيغراي، داخل منطقة أمهرة المجاورة، وكذلك جنوب شرق منطقة عفر.