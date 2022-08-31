وقال بيان البيت الأبيض: "تحدث بايدن، اليوم الأربعاء، مع لابيد للتشاور بشأن التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وأضاف: "شدد بايدن على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".

وعلى صعيد آخر، أبرز البيان: "كما شدد بايدن على أهمية اختتام مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة".

من جهته، كشف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه "بحث مطولا المفاوضات التي تجريها الدول العظمى حول الاتفاق النووي مع إيران والجهود المختلفة التي يتم بذلها من أجل وقف سعي إيران نحو امتلاك السلاح النووي".

وتقود إسرائيل هجوم "اللحظة الأخيرة" في محاولة لإقناع الدول الغربية بعدم إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) وانسحبت منه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال لابيد، الأسبوع الماضي، إنّ على القوى الغربية أن "تتوقّف" عن التفاوض لأنّ الصفقة ستُكسب إيران "مليارات" الدولارات و"تزعزع استقرار" الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجّه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ومستشار الأمن القومي، للهدف نفسه.