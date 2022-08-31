في اليوم السابق، قالت متحدثة باسم السفارة الأميركية في بيان إن الولايات المتحدة تلقت إخطارًا من حكومة الأرخبيل بشأن "وقف جميع زيارات البحرية بانتظار تحديث كل الإجراءات البروتوكولية".

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن هذا التجميد "يشمل كل دول العالم" وليس "دولة محددة".

وأضاف أنه ليس هناك "جدول زمني محدد" لتحديث الإجراءات.

ويثير هذا القرار اهتماما كبيرا بسبب تدهور العلاقات بين واشنطن وهذا الأرخبيل الذي تؤثر الصين عليه بشكل متزايد.

وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في 2019 لصالح بكين، وقعت حكومة الأرخبيل في أبريل اتفاقية أمنية واسعة خطوطها العريضة غير واضحة، مع بكين.

ويخشى عدد من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وأستراليا، من أن تسمح هذه الاتفاقية للصين بإنشاء قاعدة عسكرية في البلاد.