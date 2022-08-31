وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

تصريحات أمير عبد اللهيان جاءت في الوقت الذي تراجع فيه إيران رد واشنطن على النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تجاوز الجمود في محاولات إعادة العمل بالاتفاق النووي.

وأجرى عبد اللهيان، الأربعاء، مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف بحث عدة ملفات ثنائية وإقليمية ودولية.

ماذا قال وزير الخارجية الإيراني؟

تراجع إيران بعناية النص الذي صاغه الاتحاد الأوروبي وتحتاج ضمانات أقوى للتوصل إلى اتفاق دائم.

يجب على الوكالة (التابعة للأمم المتحدة) إغلاق تحقيقاتها "ذات الدوافع السياسية".

طهران مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع حول محطة زابوريجيا النووية.

تصريحات سيرغي لافروف

سيجري دمج نظام الدفع الروسي " Mir" مع نظام الدفع الإيراني قريبا.

مع نظام الدفع الإيراني قريبا. العمل على "وثيقة شاملة" حول العلاقات بين روسيا وإيران دخل مرحلته الأخيرة.

روسيا راضية تماما عن نص الاتفاق الخاص باستعادة الاتفاق النووي.

الاتفاق النووي