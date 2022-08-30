وأضاف أريستوفيتش في مقابلة بالفيديو على يوتيوب أن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لتزويد جيب من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

وكان مسؤولون في السلطة المحلية التي عينتها موسكو في بلدة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا قد أكدوا لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت الاثنين وابلا من الصواريخ على البلدة، مما تركها بلا ماء أو كهرباء.

وتقع البلدة إلى الشرق من مدينة خيرسون، وهي هدف هجوم مضاد كبير بدأته أوكرانيا في وقت سابق الاثنين.