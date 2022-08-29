وقال المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية، يوهان فرانسين لوكالة فرانس برس "هناك حريق على منصة ركن السيارات".

وأضاف المصدر أن ثلاث مروحيات وسبع سفن أُرسلت إلى المكان وبدأت عملية إخلاء العبارة.

ولم تُسجل أي إصابات حتى الساعة ولم يُعرف سبب الحريق بعد، بحسب "فرانس برس".

وقالت متحدثة أخرى باسم الإدارة البحرية، ليزا ميورنينغ، لفرانس برس إن "الحريق تحت السيطرة".

وكانت سفينة "ستينا سكانديكا" قبالة جزيرة غوتسكا ساندن جنوب شرق السواحل السويدية.