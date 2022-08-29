وقال بوريل الذي يرأس اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة (أو.آر.إف) التلفزيونية النمساوية "لا أعتقد أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعا ولا أعتقد أن هذه الفكرة ستلقى الإجماع المطلوب".

وأضاف "أعتقد أن علينا أن نراجع الطريقة التي يحصل بها بعض الروس على التأشيرات، بالتأكيد لن نمنحها للمحيطين بالنظام. لكنني لا أحبذ منع الروس جميعا من الحصول على التأشيرات".