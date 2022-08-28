وقام نظام الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بـ"إغلاق" أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات "إف-16" التركية، التي كانت تجري الثلاثاء الماضي مهمّة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وأكّدت المصادر أن هذه الخطوة توازي "عملا عدائيا" بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

غير أن الطائرات التركية "نفّذت مهمّتها وعادت إلى قاعدتها سالمة".

واشتكت تركيا في الأشهر الأخيرة من أعمال لليونان وصفتها بالاستفزازية والمضرّة بجهود السلام.

خلافات الماضي