وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا يواجهون خطر التشرد، حين ستنتهي مدة إقامتهم الأولية لدى المضيفين دون توفير سكن بديل لهم.

وتحذر المنظمات من أن عدم الاستجابة لأزمة اللاجئين ستؤدي إلى "زيادة كارثية في نسبة التشرد".

ووصل عشرات آلاف اللاجئين الأوكرانيين، في مارس الماضي، إلى بريطانيا بموجب "مخطط منازل"، حيث تم توزيعهم على "كفلاء" وافقوا على إيوائهم في منازلهم لمدة 6 أشهر مقابل 350 جنيها إسترلينيا في الشهر.

وقالت "غارديان" إن نسبة كبيرة من اللاجئين لم تتمكن الحكومة من إيجاد مأوى لها، حيث تم تسجيل 1335 أسرة أوكرانية "متشردة".

وأبرز تحليل أجرته جمعية الأطفال الخيرية "بارناردو" بالتشارك مع حزب الديمقراطيين الليبراليين، أن ما بين 15 ألف و21 ألف أوكراني قد يصبحون بلا مأوى بحلول الشتاء القادم، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 50 ألف بحلول منتصف العام المقبل.

ويشير خبراء إلى أن "الرقم قد يكون أعلى بكثير بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك فواتير الطاقة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة".