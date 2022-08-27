وقال المصدر إن انسحاب أومارو سيسوكو إمبالو من "تيكاد 8" جاء احتجاجا على مشاركة زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي.

وكان المغرب قرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي، التي تنعقد بتونس يومي 27 و 28 أغسطس الجاري، والاستدعاء الفوري لسفيره في تونس للتشاور، بعدما أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.

وذكر بيان للخارجية المغربية أن تونس "قررت خلافا لموقف اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد، دعوة الكيان الانفصالي".

من جهتها، أوضحت الخارجية التونسية أن الاتحاد الإفريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي، بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو، للمشاركة في فعاليات "تيكاد 8" في تونس.