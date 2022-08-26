وقالت المغنية وكاتبة الأغاني، واسمها الكامل جولشان جولاق أوغلو، على تويتر إنها ألقت مزحة مع زملائها خلال عرض في أبريل واعتذرت لأي شخص شعر بالإساءة، مضيفة أن البعض استغل كلماتها لاستقطاب المجتمع.

وذكرت صحيفة حريت ووسائل إعلام أخرى أن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ التحقيق، وأن وزارة التعليم أدانت التعليقات وبدأت إجراءاتها القانونية الخاصة.

وأفادت وكالة أنباء دي إتش إيه التركية أن جولشان أدلت بإفادة لشرطة إسطنبول وأحيلت إلى محكمة وجرى اعتقالها لاحقا.

وارتفع عدد مدارس إمام خطيب الدينية بشكل كبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان مما أثار غضب العلمانيين. وكان أردوغان قد ألغى القيود المفروضة منذ عقود على الدين في البلاد.