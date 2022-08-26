ويعلق القرار بعض الرحلات الجوية التي تسيرها شركات شيامن والخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا) وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط شرق الصين الجوية بدءا من الخامس من سبتمبر وحتى 28 من الشهر نفسه.

وأشارت وزارة النقل الأميركية إلى الإلغاء الأخير لرحلات شركة الخطوط الجوية الأميركية (أميركان إيرلاينز) ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بسبب الإصابات بكوفيد-19.