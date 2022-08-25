ونقلت رويترز عن الوكالة في بيان "أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، انفصلت مرتين على الأقل عن خط الكهرباء خلال النهار قبل اتصالها به مجددا"، مضيفة أنه لم تتوفر بعد المعلومات عن السبب المباشر لانقطاع التيار الكهربائي.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بشن ضربات استهدفت محطة زابوريجيا النووية التي تضم ستّة مفاعلات قدرتها الإجمالية تبلغ 6000 ميغاواط وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا وباستخدامها كقاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية.

وتنفي موسكو من جهتها نشر أسلحة في المحطة، وتؤكّد عدم وجود سوى وحدات توفر الأمن فيها. وتتهم روسيا بدورها القوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة على الموقع.

ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات تفتيش.