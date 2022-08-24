وقال زيلينسكي في بداية كلمته "لقد تلقيت للتو معلومات عن هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبرو بتروفسك(...) قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب حوالي 50 آخرين".

وأضاف أن الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".

وتابع الرئيس الأوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".

تتزامن هذه الضربة مع إحياء أوكرانيا ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991، ومع دخولها الشهر السابع من الحرب التي بدأت في 24 فبراير.