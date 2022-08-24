وأوضح نيبينزيا: "قدمنا صبيحة اليوم صورا وأدلة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة تثبت تورط القوات الأوكرانية في قصف المحطة".

وتابع: "لدينا معلومات أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوريجيا مستعملة الأسلحة الثقيلة والأسلحة الأميركية".

وأشار إلى أن "بعض نظم التبريد توقفت عن العمل بسبب القصف الأوكراني لمحطة زابوريجيا".

وذكر المندوب الروسي: "لم نسمع من الأمين العام للأمم المتحدة أي إدانة لقصف القوات الأوكرانية لهذه المنشأة النووية".

وأبرز أن روسيا "لا تمانع زيارة وفد عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسنساعد بالتحضير اللوجستي لذلك".

ويثير القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مخاوف من وقوع حادث نووي كارثي، فيما تتبادل كييف وموسكو اتهامات بشأن القصف المتكرر لزابوريجيا.