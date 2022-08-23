وذكر لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن روسيا تثمن موقف سوريا بشأن أوكرانيا، مضيفا أن "حلف شمال الأطلسي تمدد شرقا ونقض عهوده".

وتابع: "نسعى لتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا ومستعدون للمساهمة في تحسين العلاقات بين دمشق وبقية الدول العربية".

وأكد لافروف على "ضرورة عودة النازحين السوريين وعدم تسييس هذا الملف"، داعيا إسرائيل لاحترام سيادة الأراضي السورية.

وأضاف: "نندد بشدة بالغارات الإسرائيلية على سوريا"، مشيرا إلى أن "واشنطن تدعم الانفصاليين في سوريا ".

من جهته، قال وزير الخارجية السوري إن "العلاقات مع روسيا استراتيجية"، موضحا أن "موسكو ساندت سوريا في حربها على الإرهاب خلال السنواب العشر الماضية"، معبّرا عن دعم بلاده للعملية الروسية في أوكرانيا.

ودعا المقداد إلى وقف التدخل بشؤون سوريا الداخلية من بعض الدول، مبرزا "واشنطن تساهم بسرقة ثروات الشعب في سوريا.. لا يمكن استقرار الشرق الأوسط من دون انسحاب القوات الأميركية من سوريا".

كما دعا "تركيا للانسحاب بشكل كامل من سوريا ووقف دعمها للفصائل المسلحة والتراجع عن دورها الذي قامت به في السنوات الماضية".