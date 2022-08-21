وقالت النيابة العامة الأوكرانية عبر "تلغرام"، إن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء السبت صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي، قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.

وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقا للتوصل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحقّقون.

من جانبه، أكد المسؤول المحلي المنتخب، أندري لافروس، على "تلغرام"، أن المسؤول "قتل نفسه بإطلاق النار على رأسه"، حسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.

ويدير ناكونيتشني المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد، منذ يناير 2021.

وأقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس وحدة أمن الدولة، إيفان باكانوف، في يوليو، متهما إياه بـ"عدم بذل جهود كافية لمحاربة الجواسيس والمتعاونين مع روسيا"، التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

ثم أعلن زيلينسكي عن "إعادة النظر في الكادر الإداري" لجهاز الأمن الأوكراني، حيث تم فصل العديد من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة.