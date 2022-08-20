وقال الحاكم داود غول على تويتر "لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب".

وذكرت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء ومركبة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وأضاف الحاكم أن ثلاثة عناصر إطفاء ومسعفين وصحافيين بين القتلى، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمرا جزئيا إلى جانب حطام سيارات.