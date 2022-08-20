وينص الاقتراح الجديد على ضرورة إجراء اختبار لجميع النواب مرتين خلال كل فترة مدتها أربع سنوات، وسيتم الإعلان عن أي نتائج إيجابية.

وقال النائب اليميني خوان أنطونيو كولوما لقناة التلفزيون العامة في البلاد يوم الخميس "لا يوجد شيء أكثر أهمية من منح الناس الشفافية وأن نوابهم لا يتعاطون مخدرات".

وسيحال أي نائب يرفض إجراء الاختبار إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، وفقما ذكرت "رويترز".