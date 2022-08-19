وقالت الشرطة إن طفلتين في الرابعة والثامنة من العمر لقيتا حتفيهما عندما سقطت عليهما أشجار على حافة بحيرة، قرب بلدة سانت أندريه جنوبي النمسا، على مقربة من الحدود مع سلوفينيا.

ويبدو أن العاصفة التي بلغت سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة فاجأت من كانوا يسبحون لتلطيف أجسادهم في البحيرة في يوم حار.

وتسببت العواصف الشديدة في انقطاع التيار الكهربائي، مما أجبر شركة السكك الحديدية الوطنية النمساوية على وقف جميع خدمات القطارات في معظم الولايات المتاخمة لسلوفينيا وإيطاليا، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن 3 لقوا حتفهم أيضا في سقوط شجرة في ولاية النمسا السفلى، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كانت الشجرة سقطت بسبب البرق أو الرياح القوية.