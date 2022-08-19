وتصرف زيلينسكي، الذي يفضل التحدث بالأوكرانية علنا، بعد أن اختزل المترجم تصريحاته خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واستدار باتجاه المترجم قائلا بوضوح: "وقلت عن نافذة الاحتمالات. قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة) لأن كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي".

وتابع: "وقلت سلافا يوكريني (المجد لأوكرانيا)"، فيما رد المترجم سريعا: "المجد لأوكرانيا".

ووجه زيلينسكي كلامه للمترجم بغضب واضح، قائلا: "شكرا جزيلا. إنه أمر مهم".