وأضافت وسائل الإعلام الصينية أن عدد المفقودين جراء السيول والأمطار الغزيرة وصل إلى 36.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي أن أمطارا غزيرة بدأت في الهطول على مقاطعة داتونغ ذاتية الحكم التي يبلغ عدد سكانها 403,368 نسمة، في إقليم تشينغهاي في وقت متأخر أمس الأربعاء، مما تسبب في سيول انهمرت على سفوح الجبال وانهيارات أرضية.

كما غيرت أنهار مساراتها وأغرقت قرى وبلدات، ما أسفر عن تضرر أكثر من 6,200 شخص جراء الفيضانات.

وأرسلت الحكومة المحلية فريق إنقاذ من ألفي شخص وأكثر من 160 مركبة لإغاثة المتضررين.

ومنذ يونيو، تواجه الصين ظروف طقس قاسية تراوحت من موجات حر شديدة إلى فيضانات قياسية.

وألقت الحكومة باللوم على تغير المناخ الذي تقول إنه سيؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد والمجتمع.