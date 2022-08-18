وأضاف المركز أن السفينة "سارا" خرجت محملة بثمانية آلاف طن من الذرة، والسفينة "إيفي" بـ7250 طنا من زيت دوار الشمس والذرة، وأن السفينتين غادرتا ميناء "أوديسا" في طريقهما إلى تركيا.

كما قال المركز، ومقره إسطنبول، إن السفينة "بيتريل إس" غادرت ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود وعلى متنها 18500 طن من مسحوق دوار الشمس في طريقها إلى أمستردام، مضيفا أنه فتش 4 سفن الأربعاء.

وتتوقع أوكرانيا وصول 5 سفن إلى ميناء تشورنومورسك، في أكبر قافلة سفن تصل منذ استئناف الصادرات في الأول من أغسطس الجاري.

وبفضل الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة وجرى توقيعه في 22 يوليو الماضي، استؤنف تصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، بعد توقف 5 أشهر بسبب الهجوم العسكري الروسي الذي بدأ 24 فبراير.

وقالت هيئة الموانئ البحرية إن 24 سفينة تحمل مواد غذائية غادرت الموانئ الأوكرانية حتى الآن خلال 17 يوما، بعد تشغيل ممر الحبوب في إطار مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية.

واعتادت أوكرانيا تصدير ما بين 5 و6 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا بحرا قبل الهجوم الروسي.

وقالت كييف إنها تأمل في زيادة الحجم الشهري للصادرات البحرية إلى 3 ملايين طن في المستقبل القريب من أجل التخلص من 18 مليون طن من الحبوب المتبقية من حصاد العام الماضي، والبدء في بيع المحاصيل الجديدة.