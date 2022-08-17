وقالت وزارة الدفاع البريطانية، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل"، الأربعاء، إن طائرة حربية روسية من طراز "ميغ 31" المتخصصة في الاعتراض، اقتربت من مسافة 30 مترا من الطائرة البريطانية.

وذكرت الدفاع البريطانية أن الطائرة التابعة لها كانت تحلق فوق النرويج وبحر بارنتس، وهو مسار قريب من المجال الجوي الروسي، لكن الوزارة لم توضح ما إذا كانت الطائرة دخلت بالفعل هذا المجال.

وكشفت أن طائرة التجسس من طراز "أر سي- 135".

وقالت إن طاقم الطائرة حافظ على الاتصالات اللاسلكية من قيادة حركة المراقبة الجوية المدنية الروسية طوال الرحلة..

وفي وقت لاحق، نفى مصدر عسكري لصحيفة "التايمز" البريطانية دخول الطائرة التجسسية إلى الأجواء الروسية.

في المقابل، رفضت وزارة الدفاع الروسية ما قالت إنه "تدخل" بريطاني.

وأشارت إلى أن مقاتلة حربية من طراز "ميغ- 31"، أجبرت "المتسلل" على المغادرة.

ودخل على الخط الكرملين الذي اعتبر "هذا الإجراء استفزازا متعمدا"، مضيفا أن سلاح الجو الروسي تلقى تعليمات بـ "منع انتهاك الحدود الروسية".

ولم تبث روسيا مقاطع فيديو للحادثة، ونشرت عوضا عن ذلك مقاطع فيديو لتدريبات جوية في منطقة بيرم.

وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الاحتكاك بين روسيا وبريطانيا، في ظل حرب أوكرانيا المندلعة منذ 24 فبراير الماضي، وتوزعت هذه الحوادث على الأجواء والبحار.