وفي يوليو الماضي، اعترفت كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، لتصبح ثالث دولة فقط تعترف بهما بعد روسيا وسوريا.

وقطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونغيانغ بسبب هذه الخطوة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بوشلين كتب رسالة لتهنئة كيم في ذكرى تحرير كوريا في 15 أغسطس، وذلك بعد يومين من تلقي كيم رسالة مماثلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ونقل التقرير عن رسالة بوشلين: "سكان منطقة دونباس يقاتلون أيضا لاستعادة حريتهم وعدالة التاريخ اليوم، مثلما فعل الشعب الكوري قبل 77 عاما".

وأضافت الوكالة: "الرسالة عبرت عن قناعة بأن تعاونا ثنائيا مفيدا بنفس القدر يتفق مع مصالح شعبي البلدين، سيتحقق بين جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية)".