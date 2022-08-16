وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر موًرد لأوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام، بعد إغلاق طريق عندما أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير، وبعد عقوبات أثارت نزاعا حول معدات لخط الأنابيب "نورد ستريم 1"، ونتيجة لذلك قفزت أسعار الغاز.

وذكرت "غازبروم"، أن "أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار (للألف متر مكعب). وفقا لتقديرات متحفظة، وإذا استمر مثل هذا الاتجاه، فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء".

وأغلقت أوكرانيا أحد طرق "غازبروم" للتصدير إلى أوروبا، في حين خفضت الشركة الإمدادات إلى 20 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا وسط النزاع بشأن المعدات.

وفي المجمل، هبطت صادرات "غازبروم" من الغاز بنسبة 36.2 بالمئة إلى 78.5 مليار متر مكعب بين أول يناير و15 أغسطس وتراجع الإنتاج 13.2 بالمئة إلى 274.8 مليار متر مكعب مقارنة بمستوياته قبل عام، حسبما قالت "غازبروم" في بيان.