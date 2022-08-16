وأوضحت إليزابيث أليكساندر، أن الفحوص التي أجريت لجيل بايدن، أظهرت أن حالتها إيجابية، فيما ظهرت عليها أعراض وصفت بالطفيفة.

وبموجب الإجراءات المتبعة، ستبقى جيل بايدن في مقر الإقامة الخاصة بولاية ساوث كارولينا إلى حين إجراء اختبارين تكون نتيجتهما سلبية، على التوالي.

ويوم الاثنين، أجرت جيل بايدن فحصا سريعا فكانت النتيجة سلبية، وعندما ظهرت عليها أعراض شبيهة بنزلة البرد، أجرت فحص "PCR" فتأكدت الإصابة.

وبحسب مديرة الاتصالات، فإن السيدة الأولى التي أخذت جرعتي اللقاح، ثم جرعتين معززتين، تأخذ علاجا من دواء شركة "فايزر" المسمى "باكس لوفيد".

وكانت جيل مع زوجها في ساوث كارولينا، بينمى يرتقب أن يعود بايدن، يوم الثلاثاء، إلى واشنطن، لأنه مقبل على توقيع قانون في العاصمة.

وكان جو بايدن قد أصيب، مؤخرا، بفيروس كورونا، لكنها عانى أعراضا متوسطة، وواصل العمل من مكتبه في البيت الأبيض، خلال فترة العزل.