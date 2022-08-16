وأشارت شرطة كشمير على تويتر إلى أن الجرحى نقلوا جوا إلى مستشفى عسكري في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، على بعد نحو 90 كيلومترا من موقع الحادث في منطقة أنانتناج.

وقال ضابط شرطة لرويترز إن 35 شخصا نجوا من الحادث لكن البعض أصيبوا بجروح بالغة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها للحادث، حيث ظهرت الحافلة وهي محطمة بشكل كامل من جرّاء السقوط في الوادي.