وفي كلمة افتتاحية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي، قال بوتن إن واشنطن "تتدخل بالشؤون الداخلية للدول، وتقوم بتنظيم انقلابات وحروب أهلية".

وأضاف: "واشنطن تسعى للحفاظ على هيمنتها الدولية، وقد حولت أوكرانيا إلى ساحة للحرب".

وتابع: "الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية وإشعال فتيل النزاعات في آسيا وإفريقيا".

وتطرق بوتن للملف التايواني قائلا: "السياسة الأميركية تجاه تايوان تعكس عدم احترام واشنطن لسيادة الدول".

وشدد الرئيس الروسي على أن "روسيا والصين تحافظان على سيادتهما ولا تنحيان للضغوط الخارجية".

حلف الناتو بات أكثر عدوانية

من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن "حلف الناتو بات أكثر عدوانية ويعمل على زيادة حجم قواته في أوروبا".

وأشار إلى أن "الناتو يسعى لفرض هيمنته على الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال شويغو: "العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها"، مضيفا أن "الغرب يشرف على إدارة العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأوكرانية".

وأكد شويغو أن بلاده "لن تستخدم أسلحة دمار شامل في معارك أوكرانيا".