وفي وقت سابق، أوردت وكالة الإعلام الروسية نبأ عن اندلاع حريق في محطة تحويل فرعية بالقرب من بلدة جانكوي في شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان عدم وقوع أي إصابات خطيرة عقب الحريق الذي اندلع في مستودع الذخيرة، بينما نقلت "فرانس برس" عن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف قوله إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات التي قالوا إنها خاصة بالانفجار الذي وقع اليوم

وهزت سلسلة من الانفجارات قاعدة "ساكي" العسكرية، غرب شبه جزيرة القرم، بالقرب من منتجعات ساحلية يرتادها السياح الروس، الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أوكراني كبير، مطلع على الوضع، قوله إن قوات بلاده تقف وراء الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية، لافتا إلى أن "هذه القاعدة الجوية كانت تقلع منها الطائرات بانتظام لشن هجمات على قواتنا في المسرح الجنوبي".

وبينما لم يكشف المسؤول عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم، اكتفى بالقول بأنه "تم استخدام سلاح حصري من صنع أوكراني"، كما جاءت تلميحات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عقب الواقعة، حيث أكد أن الحرب الدائرة في بلده بدأت في شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها.