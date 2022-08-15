وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن البريطاني جون هاردينجو، والكرواتي فيوسلاف بريبج، والسويدي ماتياس جوستافسون، الذين أُسروا في مدينة ماريوبول الساحلية ومحيطها، يواجهون احتمال معاقبتهم بالإعدام بموجب قوانين دونيتسك التي أعلنت نفسها جمهورية من جانب واحد.

كما وجهت تهم إلى بريطانيين اثنين آخرين، هما ديلان هيلي وأندرو هيل، لكنهما لا يواجهان عقوبة الإعدام.

وذكرت تاس أن المتهمين الخمسة دفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة لهم، فيما قال القاضي إن المحاكمة ستُستأنف في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وفي يونيو الماضي، حكمت سلطات دونيتسك بالإعدام على بريطانيين اثنين ومغربي ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم قي صفوف القوات الأوكرانية ضد روسيا بتهمة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وبأنهم مرتزقة.

وترفض الحكومات الأجنبية التفاوض مع دونيتسك، وهي واحدة من منطقتين مدعومتين من روسيا تمتدان على أجزاء من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ عام 2014، مشيرة إلى وضعهما المعترف به دوليا كجزء من أوكرانيا.