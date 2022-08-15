وتحطمت طائرة الركاب من طراز "بوينغ" أثناء رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في 2014 فوق شرق أوكرانيا. وقتل جميع الركاب الـ 298 الذين كانوا على متنها.

يقول فريق دولي للتحقيق إن الطائرة أُسقطت فوق منطقة النزاع المسلح مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بصاروخ أطلق من قاعدة عسكرية روسية، من أجل محاربة القوات الأوكرانية على الأرجح. لكن موسكو تنفي باستمرار أي تورط من جانيها.

أجريت المحاكمة التي بدأت في مارس 2020، وسط إجراءات أمنية مشددة في هولندا، بالقرب من أمستردام، لأن الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 كانت تربط أمستردام بكوالالمبور ومعظم الضحايا هولنديون.

وأعلنت المحكمة في بيان أن القضاة حددوا "17 نوفمبر 2022 (...) في القضية الجنائية لـلرحلة رقم إم إتش17".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحكمة إن القرار "سيستغرق جزءًا من اليوم ومن المحتمل أن يصدر في فترة ما بعد الظهر".

والروس الثلاثة سيرغي دوبينسكي وإيغور غيركين وأوليغ بولاتوف والأوكراني ليونيد خارتشينكو هم أربعة من كبار المسؤولين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ومتهمون بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو.

طلب ممثلو الادعاء الهولنديون في ديسمبر عقوبة السجن مدى الحياة للرجال الأربعة، مؤكدين أن المشتبه بهم لعبوا دورا رئيسيا في تسليم بطارية مضادة للطائرات من طراز "بوك" من روسيا كان يفترض أن تستهدف طائرة حربية أوكرانية.

ولم يحضر أي من المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم المحاكمة في هولندا وتجري محاكمتهم غيابيا. وحده بولاتوف ممثل بمحامين.